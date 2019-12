Savona, aperto il bando FSE, l'assessore Zunato: "Occasione di sviluppo nell'ottica dell'economia circolare"

"Il Fondo Sociale Europeo è il principale strumento per supportare l'occupazione, la rioccupazione e l'inserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione. E' quindi un pilastro fondamentale per la coesione civile e democratica della nostra società, in quanto non vi può essere vero sviluppo economico senza sviluppo sociale." Ad affermarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato.