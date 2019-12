Stop Mes, sabato e domenica la raccolta firme in cinquanta piazze della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in cinquanta piazze della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, scatta la raccolta firme "Stop Mes!", organizzata dalla Lega in tutte le piazze del Paese.

Ai gazebo sarà possibile firmare per chiedere lo stop del Meccanismo europeo di Stabilità.

“Saremo in piazza – dice il deputato e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi – per spiegare ai liguri cos'è il Mes e per chiedere di darci il mandato per andare in parlamento a fermare un trattato che va contro l'interesse nazionale. Un trattato “ammazza Stati” da bloccare perché svende il futuro dei nostri figli e regala alle banche 120 miliardi degli italiani”.

Oltre che ai gazebo, è possibile firmare da questa sera anche online all'indirizzo www.legaonline/stopmes