Il Lions Club Alassio in piazza Matteotti per donare un defibrillatore

Durante il ponte della festa patronale di Sant'Ambrogio il Lions Club Alassio "Baia del Sole" prenderà parte, con una raccolta fondi, al ricco programma di manifestazioni cittadine che daranno avvio alle festività natalizie.

"Abbiamo risposto - affermano i soci del club alassino - all'invito della amministrazione a collaborare perché la festa patronale tornasse ad essere una occasione aggregante, partecipata ed unica per la città grazie alla promozione delle sue tradizioni; un’idea che ha trovato il pieno riscontro nei nostri service che hanno il fine, in questo anno sociale, di promuovere una campagna per donare alla città una postazione con defibrillatore nel cuore commerciale della Città, il nostro Budello".

La casetta Lions, arricchita di oggetti artigianali e prelibatezze del territorio, si inserisce nella Fiera De.Co. a partire dalle 16,30 di venerdì 6 dicembre e fino a domenica 8, evento che darà avvio alla seconda edizione di Alassio Christmas Town.