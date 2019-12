Festa dell’Immacolata all’Oratorio Don Bosco di Varazze

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 l’Oratorio Don Bosco Varazze festeggia l’Immacolata e il compleanno dell’Opera Salesiana, un’occasione per affidare alla Madonna e a Don Bosco tutti i ragazzi e gli operatori impegnati nel non facile compito di educatori.

Un variegato programma di attività che inizieranno alle ore 19:00 di sabato 7 novembre con “Immacolata Giovani”, serata di festa con: crepes, hot dog, karaoke e giochi in Oratorio, per proseguire domenica 8 novembre con in seguente programma:

- Ore 10:00, colazione in piazza S. Ambrogio;

- Ore 11:00, Messa e Cerchio Mariano in piazza;

- Ore 12:30, pranzo in Oratorio;

- Ore 15.00, grande gioco Savio – Scout;

- Ore 19:00, partita di calcio Scout – Savio Giovani;

- Ore 20:00, partita di calcio Scout – Savio Senior

Il grande sforzo organizzativo, i tanti eventi in programma e le precedenti esperienze, fanno prevedere una numerosa e sentita partecipazione.