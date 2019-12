Anche i lavoratori della Sanac di Vado Ligure a Roma per lo sciopero del personale di Arcelor Mittal

Martedì prossimo a Roma, in occasione della mobilitazione e dello sciopero del personale di Arcelor Mittal, ci sarà anche un pullman proveniente da Vado Ligure: a bordo gli 80 lavoratori della Sanac, azienda dell'indotto ExIlva.

Oltre a quello in partenza da Vado, ci saranno almeno anche altri quattro pullman diretti verso la manifestazione romana: due da Genova e due da Novi Ligure.

A metà novembre scorso, a Roma, si era svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali delle 4 aziende Sanac per fare il punto della situazione dopodiché si è svolto il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico, dove è stato specificato che Arcelor non ha ancora revocato la proposta d'acquisto (la scadenza è il 20 dicembre) per la ditta che produce refrattari d'acciaio.