Crisi edilizia, Tafaria (Filca Cisl Liguria): "A Savona, da gennaio a settembre, tra nuove imprese e quelle cessate saldo negativo di 18 unità"

In base ai dati di InfoCamere da gennaio a settembre 2019 a Savona nel settore dell’edilizia tra nuove imprese iscritte e quelle cessate non d’ufficio risulta un saldo negativo di 18 unità.

“Praticamente in 9 mesi sono scomparse due imprese ogni mese – spiega Andrea Tafaria, Segretario Generale Filca Cisl Liguria – una situazione difficile anche a Savona dove c’è la necessità di fare in fretta per alcune opere strategiche come l’Aurelia Bis: ci sarà un nuovo appalto, ma bisogna accorciare i tempi e l’unico modo è quello di nominare un commissario straordinario. C’è necessità di dare lavoro a tante professionalità della nostra regione che oggi sono senza occupazione. I numeri dimostrano che c’è assoluto bisogno di aiutare il settore edile”.