Rocketway: nasce in Liguria la nuova frontiera di internet ad alta velocità

Rocketway è una realtà sempre più conosciuta in provincia di Savona, che sta continuando a registrare una costante crescita.

L’azienda, fondata nel perfetto equilibrio tra entusiasmo visionario e lucido pragmatismo dall’imprenditore boissanese Paolo Barigelli Calcari nel 2012, non soltanto ha saputo in sette anni di storia conquistare una posizione di leadership nei servizi internet su banda ultralarga, ma ha portato tra Andora e Finale Ligure (quindi in alcuni tra i centri urbani più vasti territorialmente e densamente popolati di tutta la provincia, come Alassio, Albenga, Loano, il Finalese) la tecnologia internet wireless.

Attenzione, però: Rocketway non è solo internet wireless, è molto di più! Oltre a tutti i servizi di collocation e di assistenza per le imprese e i privati, il marchio boissanese offre connessioni in fibra ottica, VDSL2, xDSL e satellitare: sigle che forse vi sembreranno strane la prima volta che le sentirete nominare, ma dopo una rapida spiegazione da parte del personale dell’azienda per voi non avranno più segreti.

Inoltre, per questo tipo di connessioni, oggi Rocketway è in grado di garantire la copertura sull’intero territorio nazionale.

Qualche dettaglio tecnico? Semplice: si tratta di tecnologie oggi usate da chiunque nella vita di tutti i giorni. Oggi , infatti, i servizi di cinema, serie tv, videogiochi e musica in streaming sono quanto di maggior successo esista nel campo del web. Ma esiste qualcosa di più sgradevole e fastidioso che sentire una canzone che “strappa” e “singhiozza” per poi riprendersi, o vedere un film ricco di effetti speciali con pixel enormi, chiaroscuri impastati e immagini sgranate?

Ecco, per evitare tutto questo serve una connessione veloce, cioè capace di garantire un flusso di dati istantaneo, omogeneo e costante.

La VDSL offre diversi vantaggi rispetto all’ADSL, tutti riconducibili alla maggiore velocità e all’ottima qualità delle performance della connessione. Se con l’ADSL tradizionale di solito si può contare su una velocità massima in download pari a 20 Mega e di 1 Mega soltanto in upload, con la VDSL si raggiungono anche i 200 Mega in download e i 20 Mega in upload.

In particolare, la VDSL è molto adatta quando ci sono molti dispositivi diversi connessi al wi-fi domestico o per chi ama giocare online e guardare film in streaming, magari anche in HD. È inoltre l’ideale per chi ha necessità di utilizzare i servizi VoIP per effettuare videochiamate, poiché garantisce un’alta qualità sia in termini di video che di audio.

Il tutto, naturalmente, con il rapporto umano e di reciproca fiducia che si può instaurare con un’azienda nata “sotto casa”: assistenza puntuale, servizi tempestivi, contatto diretto con il proprio fornitore. Il futuro è “globalocal”, le tecnologie più all’avanguardia a livello mondiale fruibili con la semplicità e l’immediatezza che solo un’azienda locale può offrire.

E senza “spiacevoli sorprese” in bolletta: sul sito www.rocketway.it un’ampia parte è dedicata alla trasparenza tariffaria.

Per dare ancora di più, da novembre 2019 Rocketway è connesso al Mix di Milano: stiamo parlando del Principale Internet eXchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato.

Uno dei pochi Internet Exchange (IXP) europei dotati di un proprio datacenter.

La novità: MiaWay

Per i servizi voce Rocketway lancia “MiaWay”: tanti pacchetti con differenti minuti verso i fissi e i mobili in base alle proprie esigenze. Anche in questo caso basta una visita al sito www.rocketway.it per trovare in un attimo la migliore soluzione.

Come entrare nel mondo di Rocketway?

La procedura può essere svolta online. Sul sito www.rocketway.i t trovate la modulistica, le informazioni tecniche, tutta la documentazione utile, il link per la richiesta di assistenza e un utile campo dedicato alla trasparenza tariffaria. Inoltre potete contattare il numero verde 800.12.58.80 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Rocketway è anche su Facebook, Twitter e Instagram.