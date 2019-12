Barra di ferro cade dal viadotto Teiro, Battelli ribatte: "Ho chiesto al Ministero di attenzionare il ponte"

"In merito al tubo di metallo caduto dal viadotto Teiro a Varazze prendo atto delle verifiche fatte da Aspi e ringrazio i vigili del fuoco per essere prontamente intervenuti. La situazione però non cambia: da anni i cittadini lamentano numerose cadute di calcinacci, di materiali e di paurose vibrazioni a ogni passaggio di Tir sulla A10".

Il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il deputato varazzino del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli dopo aver lanciato ieri l'allarme per la caduta di una barra di ferro dal viadotto Teiro a Varazze sull'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia e il successivo chiarimento della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, che ha accertato che si è trattato di una perdita di carico da parte di un mezzo pesante carico di barre per la posa del cemento che viaggiava in direzione est, è rientrato sull'argomento.

"Ho chiesto al ministero delle Infrastrutture di attenzionare il ponte al fine di evitare ulteriori spiacevoli episodi" conclude Battelli.