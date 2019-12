E' stato lanciato l'allarme intorno alle 10.30 per un incidente a Celle sull'Aurelia all'incrocio tra via Poggi e via Santa Brigida, nei pressi della fabbrica Olmo.

Secondo le prime informazioni, un ciclista per evitare l'impatto con un'auto, ha cercato di schivarla, cadendo rovinosamente a terra.

Immediato l'intervento della Croce Rossa di Varazze che ha soccorso l'uomo.