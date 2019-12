Celle, le frazioni Costa e Pecorile senza luce, sindaco Mordeglia: "Segnalazioni fatte ma non abbiamo riscontri, se non risolvono faremo un'ordinanza di interruzione pubblico servizio"

Le frazioni Costa e Pecorile a Celle Ligure da circa una settimana sono al buio.

Si sommano le segnalazioni dei cellesi residenti nelle località per l'assenza di luce nelle ore notturne, particolarmente preoccupati visto che la zona è particolarmente soggetta ai furti in abitazione. Alla Costa dal civico 99 in su e nella parte superiore del caruggio, fino a via Belvedere e una parte di Pecorile, si ritrovano così a dover fronteggiare l'oscurità più totale.

"Ci stiamo lavorando, abbiamo contattato il gestore (Enel Sole, il cui contratto è a scadenza a fine anno) ma stiamo incontrando alcune difficoltà perchè noi facciamo la segnalazione ma non abbiamo riscontri, c'e molta confusione. Devono risolverci il problema sennò agiremo con un'ordinanza di interruzione del pubblico servizio" ha spiegato il sindaco di Celle Caterina Mordeglia.