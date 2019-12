E' stato lanciato l'allarme intorno alle 9.45 per un tamponamento tra due auto avvenuto ad Albenga in via Torino.

Immediato l'intervento di due ambulanze della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Rossa inguana.

I feriti, tre in modo lieve, sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.