Assemblea Pd regionale, Arboscello: "Bene l'elezione di Farello e il riassetto della segreteria: ora dritti verso le regionali"

"Bene l'elezione di Simone Farello a segretario regionale in questo momento delicato per il PD, di scelte importanti e di rilancio di una proposta politica - il commento di Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi e vicesegretario vicario provinciale del Partito Democratico - Conosco bene Simone e sono certo che sarà in grado di svolgere al meglio il suo nuovo ruolo, facendo arrivare pronto il partito all'ormai imminente appuntamento elettorale. I temi da affrontare sono tanti e impegnativi, a partire dalle alleanze fino ad arrivare alla costituzione di una piattaforma programmatica. Simone ha entusiasmo e competenze giuste per costruire insieme alla squadra che andrà a formare un percorso idoneo per affrontare le future competizioni elettorali. Oggi il nuovo segretario ha iniziato questo nuovo percorso con un bellissimo intervento, carico di entusiasmo e di temi concreti".