Ad Alassio in arrivo un corso di Mental Coaching S.D.C.

È indetto da SSD International SDC – Prof. Lg di Loano (SV), un corso di qualifica per operatori della disciplina “Mental Coaching S.D.C.”, al fine di formare degli esperti da inserire nell’Albo dei Tecnici ASI DBN-DOS e APIC (Associazione Professionisti Italiani del Coaching).

"Il Coaching - spiega il prof. Luigi Gallo (Trainer del corso) - nasce negli anni ’70 in America grazie a Timoty Gallwey e in Italia è circoscritto dalla norma UNI 11611 che definisce il coaching come 'un processo di partnership finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti col coach e con l’eventuale committente e si basa su una relazione strutturata di reciproca fiducia'. Il coaching è un intervento di crescita personale che si focalizza sulle concrete potenzialità e possibilità di performance delle persone, per nuove autonomie e apprendimenti strategici. Si studieranno tecniche di Ipnosi, problem solving, persuasione, comunicazione strategica per divenire Coach in ambito life, business, sport".

Le lezioni in forma di master si svolgeranno il sabato dalle 13.00 alle h 20.00 e la domenica dalle h 9.00 alle 13 e dalle h 14.30 alle h 19.30, presso la Sede Pluriservice Confcommercio, via Sollai, 6 – 17021 Alassio (SV).

Per gli incontri in aula sono programmate le seguenti date 2020: 18/19 gennaio; 1/2 febbraio; 29 febbraio, 1 marzo; 4/5 aprile; 2/3 maggio. Iscrizioni dal 2 al 13 gennaio 2020.

Infoline: Tel. 338 4243908.

Per la brochure dei corsi, clicca su: http://loanoperlosport.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/1.-BROCHURE-COACHING-SDC-2020-compresso.pdf?fbclid=IwAR1xQvXCTEJpEhZjoKcmsO5BVjFgI2P1OC7hLUcKimDgq_1jB9efPLDYDds