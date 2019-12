Il gatto Pilù torna a casa: era stato investito da un'auto ad Albisola e la padrona temeva di averlo perso

Se le disgrazie non vanno mai da sole, a volte anche le cose belle viaggiano in coppia.

E’ il caso del gatto Eden, raccolto a Savona dai volontari della Protezione Animali e restituito al proprietario che lo aveva perduto ad Asti due mesi fa; nel box curatoriale della sede dell’Enpa, poco distante dal suo, c’era un gatto bianco e nero, per giorni fuori conoscenza per un trauma cranico, che era stato investito da un’auto ad Albisola; il micio si era infine ripreso e guarito velocemente ed anche per lui l’Enpa aveva lanciato appelli sui social per ritrovare il padrone che, secondo l’esperienza dei volontari, lo aveva perduto.