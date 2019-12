Meteo: pioggia e mare mosso

Secondo le previsioni di Arpal, per oggi, domenica 8 dicembre, l'avvicinamento di un rapido fronte atlantico favorisce una intensificazione dei flussi umidi meridionali con piogge sparse e isolati rovesci, al più moderati, confinati al Centro-Levante della Liguria.

Mentre domani, lunedì 9 dicembre, il transito del fronte atlantico risulterà più incisivo sul Levante dove, nelle prime ore della notte e fino al mattino sono attese piogge sparse ed isolati temporali, al più moderati. Il mare sarà molto mosso in aumento fino a localmente agitato su C per onda da sud ovest con periodo di 8-9 secondi.