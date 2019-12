Vezzi Portio, linea telefonica ko da due settimane. Il sindaco Barbano: "Un grosso problema per tutto il territorio"

"Sono un paio di settimane che a Vezzi Portio il telefono sulla linea Telecom non funziona - spiega il primo cittadino - nessuna utenza, comprese anche la sede comunale e la scuola materna. Abbiamo già segnalato due o tre volte a Telecom il problema, ma dalle risposte dei centralini un po' evasive sembrava che il problema non li toccasse molto. In ultimo, nei giorni scorsi, come sindaco ho scritto al prefetto e poi direttamente anche a Telecom e all'Anci per segnalare quello che è successo, quello che è stato fatto da parte nostra e che c'è questo disservizio enorme, perché secondo noi può ravvisarsi interruzione del pubblico servizio".