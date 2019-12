E' stato lanciato l'allarme intorno alle 15.30 per un incidente a Finale in via Torino nei pressi della sede della Croce Bianca finalese.

Ad essere coinvolti un'auto e uno scooter e ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo.

Immediato l'intervento dei militi del pronto intervento di Finale che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.