Avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare e si sarebbe schiantato contro il guardrail ma per fortuna non ha subito danni fisici.

E' stato lanciato l'allarme per un incidente avvenuto intorno alle 16.00 a Albisola Superiore in via della Pace.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per i rilievi del caso.