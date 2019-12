Intorno alle 13.30 i vigili del fuoco erano stati contattati per un soccorso a persona a Dego in località Porri.

Al loro arrivo la tragica scoperta del corpo senza vita di un cacciatore 65enne.

Sul posto era giunta anche la Croce Bianca di Dego e l'automedica del 118 che purtroppo hanno dovuto constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso.