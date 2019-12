Festa dell'Immacolata Concezione: ecco cosa fare quest'oggi in provincia di Savona

Seconda domenica di dicembre, festa dell'Immacolata Concezione: ecco gli eventi in tutta la provincia di Savona.

Savona

"Nell'ambito degli eventi organizzati dal Comune di Savona per le festività natalizie, si segnala l'evento previsto al Santuario di Nostra Signora di Misericordia per domenica 8 dicembre." A comunicarlo è il Vicesindaco Massimo Arecco che precisa: "A partire dalle ore 10 è prevista la visita al Museo del Tesoro ed al Palazzo delle Azzarie. Dalle ore 11.30, dopo la tradizionale Santa Messa, è previsto un evento di particolare valore storico culturale: il centro studi "A-storia" sarà infatti protagonista della rievocazione storica di Papa Pio VII. I figuranti dell'Associazione interpreteranno il Pontefice ed i soldati napoleonici che scortarono il papa cesenate, in visita al Santuario durante la sua prigionia a Savona." "Questo evento - sottolinea il Vicesindaco Arecco - è frutto di un ottimo lavoro di squadra con l'Assessore Scaramuzza, il Consigliere Venturelli, Opere Sociali, Don Laiolo Parroco del Santuario, l'Associazione A - Storia, che ringrazio sinceramente. Invito quindi tutti a godersi la città con gli eventi in calendario per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio".

Domenica 8 dicembre, nel centro città per tutta la giornata: mercato Natalizio e in via Paleocapa mercatino dell’Antiquariato Sulla fortezza del Priamar dalle 16 Hearth for Earth ecosostenibilità

Inaugurazione del percorso d’arte a cura dell’Associazione Real Visual E(Art)h Movement, visitabile sino al 6 gennaio 2020, presso la Galleria di ingresso al Priamàr.

Chiesa di San Pietro dalle ore 16 in via Untoria, cappella musicale della Cattedrale di San Miniato a cura dell’Associazione Ensemble Nuove Musiche

Albisola Superiore

Sabato 7, nel centro storico di Albisola Superiore, si è tenuto U Paise di Macachi un pomeriggio di animazione per bambini lungo via della Rovere, dedicato al tema del presepe tradizionale di Albisola, con giochi e laboratori. Per concludere il weekend, domenica 8 dicembre, inaugura la mostra Natività 2019, a seguito del concorso di ceramica contemporanea dedicato al tema. La mostra rimarrà aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni, ed ospiterà anche tante idee regalo delle fornaci albisolesi.

L’8 dicembre è anche il giorno della tradizionale apertura del Presepe Meccanico di Luceto, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero.

Celle Ligure

Inaugurata sabato 7 dicembre la mostra di Corrado Bonomi "Castelli in aria" . Il progetto di Alex Raso e Riccardo Zelatore sarà esposto a Celle Ligure presso Traumfabrik, Via Aicardi 104 R Periodo: 7 dicembre 2019 - 26 gennaio 2020 Ingresso libero Traumfabrik, con questo ulteriore progetto espositivo, intende seguire, senza eccessivi vincoli storicistici e all’interno di un percorso inevitabilmente soggettivo, alcune traiettorie della ricerca espressiva contemporanea favorendo l’incontro confronto con identità creative che non solo rivelano un notevole senso di continuità con la tradizione delle avanguardie storiche, ma esprimono sensibilità e punti di vista piuttosto vicini alle persone che coordinano l’associazione. Il Bonomi "cantastorie" è l’espressione che meglio definisce la prossimità della ricerca espressiva dell’artista piemontese con lo spirito di Traumfabrik. Le opere principali selezionate per la mostra nella sede di Celle Ligure, che appartengono ai due cicli "Castelli in aria" per Le meraviglie del possibile e "Il mare" della sezione Tautologie, bene tracciano l’essenza poetica dell’iniziativa e un perimetro semantico tra cielo e mare, in cui - come ha già scritto Ivan Quaroni - l'onirismo fanciullesco di Corrado si muove in continua sperimentazione tra le sfumature del movimento pop, del movimento concettuale e di quello kitsch. L’originalità di Corrado Bonomi è quella d’incarnare, attraverso l’arte figurativa, novelle, miti, leggende, articoli di cronaca, romanzi, teorie scientifiche, fiabe, film, fumetti ecc. non in modo meramente didascalico, bensì facendo vivere e dialogare tra loro generi e contenuti diversi, mescolando il reale con l’immaginato, «ampliando così di molto lo spazio del possibile».

Quiliano

Domenica 8 dicembre, dalle 15:00, a Valleggia Superiore si svolgerà “Natale nel Mondo”, la festa natalizia organizzata da ormai nove anni dall'associazione Valleggia Superiore e Gagliardi, aderente ARCI Savona.

Il percorso si snoda per le vie addobbate per l’occasione. Non mancheranno i piatti tipici dei luoghi rappresentati.

L’ingresso è libero e il ricavato sarà donato in beneficenza.

Vado

Domenica 8 Dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Maurizio in frazione Segno si esibiranno Silvia Schiaffino al flauto traverso e Paola Arecco al pianoforte per la rassegna dei Concerti di Natale organizzati dal Comune di Vado Ligure. Il programma prevede musiche classiche dei grandi compositori e tradizionali melodie natalizie rivisitate per questa formazione musicale. Silvia Schiaffino, diplomata al Conservatorio di Cuneo si è perfezionata, tra le poche in Italia, con il grande virtuoso James Galway ritenuto unanimemente la leggenda vivente del flauto traverso. Vincitrice nel 2018 della medaglia di bronzo all’International Global Music Award di San Francisco. Paola Arecco è diplomata al Conservatorio di Genova, docente, pianista, direttrice di coro, ha vinto diversi concorsi in duo con altri strumentisti.

Varazze

Anche domenica 8 dicembre 2019 l’Oratorio Don Bosco Varazze festeggia l’Immacolata e il compleanno dell’Opera Salesiana, un’occasione per affidare alla Madonna e a Don Bosco tutti i ragazzi e gli operatori impegnati nel non facile compito di educatori. Un variegato programma di attività che proseguono quest'oggi con il seguente programma:

- Ore 10:00, colazione in piazza S. Ambrogio; - Ore 11:00, Messa e Cerchio Mariano in piazza; - Ore 12:30, pranzo in Oratorio; - Ore 15.00, grande gioco Savio – Scout; - Ore 19:00, partita di calcio Scout – Savio Giovani; - Ore 20:00, partita di calcio Scout – Savio Senior