Savona, aziende sanitarie lombarde in visita al reparto di conduzione infermieristica del San Paolo (FOTO)

Nella giorni scorsi la delegazione di due aziende sanitarie lombarde ( ASST Valle Olona e ASST Ovest Milanese ) ha fatto visita al reparto di conduzione infermieristica dell'ospedale San Paolo di Savona. È stata l'occasione per un confronto costruttivo sui metodi di lavoro con un particolare focus sull'impegno del personale in servizio nel nosocomio savonese:

" Ritengo importante dare merito all’impegnativo lavoro di studio e progettazione che è stato fatto Asl 2 - il commento del consigliere regionale Paolo Ardenti , vice capogruppo della Lega - Il reparto a conduzione infermieristica, l’infermiere di comunità e tutto ciò che si sta sviluppando intorno al mondo delle professioni sanitarie possono apparire soluzioni di semplice realizzazione, ma così non è perché sono alla base di una complessa è difficile trasformazione del sistema sanitario italiano, che in altre regioni ha creato anche scontri professionali".

"Non sottolineare questo aspetto sarebbe fare torto a chi nelle professioni sanitarie e nel mondo medico ligure sta accompagnando questa trasformazione - ha poi aggiunto il consigliere regionale - il fatto che da altri sistemi sanitari si guardi a ciò che sta succedendo in Liguria (e con maggior energia nell’Asl savonese) non può che mettere in risalto il potenziale della sanità ligure e dei suoi operatori, troppo spesso sottostimato".