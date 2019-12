Il Comune di Quiliano entra nella Genova Liguria Film Commission

"Si tratta di una grande opportunità - dichiara il sindaco Nicola Isetta - dovuta alla forte presenza di Genova Liguria Film Commission nel territorio regionale, sia come partner di eventi e manifestazioni collegate alla promozione del cinema nel territorio, sia soprattutto per il supporto ai Comuni per ospitare le location di produzioni cinematografiche e/o di fiction di carattere nazionale e internazionale. Ciò rappresenterà per Quiliano un'ulteriore opportunità per lo sviluppo di reti relazionali, riferite al percorso di promozione del nostro territorio in un'ottica extracomunale".

Genova Liguria Film Commission è una struttura non-profit creata dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e da altre realtà territoriali liguri con lo scopo principale di attirare investimenti produttivi in Liguria nel settore della produzione audiovisiva, per creare occupazione e per stimolare la nascita e la crescita di imprese di servizio locali nonché per dare maggiore visibilità al territorio regionale, grazie a una sua presenza sul piccolo e sul grande schermo attraverso film, spot pubblicitari e videoclip.