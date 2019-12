Il Distaccamento dell'Aeronautica andorese di Capo Mele celebra la Madonna di Loreto (FOTO e VIDEO)

Il Distaccamento dell'Aeronautica Militare di Capo Mele ha celebrato questa mattina ad Andora, presso la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, la Beata Vergine Lauretana, patrona e protettrice dell'Arma Aeronautica.

Il rapporto che lega la Madonna di Loreto ed il mondo aeronautico risale ufficialmente al 1920, quando venne proclamata "Aeronautarum Patrona" da Papa Benedetto XV. La Madonna di Loreto è da allora patrona degli Aviatori.

La tradizione lauretana, relativa al trasporto della casa di Maria, per opera di angeli da Nazareth all'antica Illiria (1291) poi da lì all'antico territorio di Recanati (1294), appariva quanto mai suggestiva per la scelta della Madonna di Loreto quale Patrona chi si muove per le vie dell'aria.

Poeti e pittori avevano rievocato tale trasporto già nei secoli XVII e XVIII, immaginando il volo della casa nazarena quasi come una moderna trasvolata.

La Messa è stata officiata da Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga Imperia, alla presenza degli uomini dell'Aeronautica e delle cariche civili quali il vicesindaco del Comune di Andora Patrizia Lanfredi, il consigliere Ilario Simonetta ed il capogruppo di Forza Italia in Regione, il consigliere Angelo Vaccarezza.