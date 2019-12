Savona, arriva la Costa Smeralda e il GNL preoccupa i cittadini: emessa ordinanza dalla Capitaneria di Porto (VIDEO)

"L'attracco della nave avverrà a poche decine di metri dalle abitazioni dalla Via Aurelia dalle altre strutture portuali. Questo gas è estremamente volatile e infiammabile, più pericoloso del GPL tanto da essere soggetto alla normativa nota come Direttiva Seveso III (rischio di incidente rilevante) che dà indicazioni per i depositi a terra ma nulla dice sui serbatoi per le navi (che hanno un contenuto di gas in quantità confrontabile con quella dei depositi a terra)" spiegano.