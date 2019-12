"Plastic free day" a Spotorno: al via la consegna delle borracce agli studenti di tutte le scuole

A Spotorno l’impegno per la riduzione della plastica parte dai banchi di scuola. Per sensibilizzare infatti i più piccoli e affiancare le loro famiglie e i loro insegnanti nell’adozione di comportamenti più sostenibili per l’ambiente, l’Amministrazione inizia oggi 10 dicembre la distribuzione di circa 400 borracce.

Con il Plastic Free Day infatti, il comune desidera compiere un gesto semplice come la consegna delle prime borracce di alluminio da 800 ml al Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è presso la Sala Palace a Spotorno alle ore 14.30 del 10 dicembre 2019. L’apertura dei lavori sarà curata da Fondazione CIMA e successivamente interverrà il Sindaco dei Ragazzi Ermira Kodra.

Saranno inoltre presentati i progetti di educazione ambientale della scuola primaria e secondaria direttamente dagli studenti. Immediatamente nei giorni successivi le borracce saranno donate a tutti i giovani studenti degli istituti presenti sul nostro territorio comunale. In particolare in ogni scuola ci sarà un rappresentante dell’amministrazione che spiegherà l’importanza del plastic free e del risparmio della plastica.

Interviene Gian Luca Giudice assessore del Comune di Spotorno con delega all’educazione ambientale: “La cosa più bella - già messa in evidenza con le attività di educazione ambientale negli scorsi anni- è la spontaneità dei bambini, anche dei più piccini, e il loro calore e interesse per un tema importante per il loro futuro come l'ambiente. D'altro canto, come ricorda Greta Thunberg, 'non sei mai troppo piccolo per fare la differenza'. Il Comune di Spotorno infatti - finanziando con un proprio fondo l’acquisto delle borracce con lo stemma comunale - ha voluto essere protagonista della campagna 'Plastic Free' che prevede la riduzione dell'uso della plastica monouso nelle azioni quotidiane".

"Uno dei primi progetti parte dal mondo della scuola dove gli studenti verranno infatti omaggiati di una borraccia in alluminio che sostituirà le bottiglie confezionate. Ma non solo per gli studenti: le borracce saranno distribuite anche a tutto lo staff docente dell’Istituto Comprensivo, al Micronido Gli Orsetti e a tutti i dipendenti del Comune di Spotorno - conclude - Il motivo conduttore è molto semplice: più acqua del rubinetto vuol dire infatti anche meno plastica e quindi rispetto per l’ambiente e per il nostro futuro. Appuntamento quindi con partecipazione libera e gratuita è presso la Sala Palace a Spotorno, via Aurelia 121, alle ore 14.30 del 10 dicembre 2019".