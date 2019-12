Auto contro moto a Savona in via Stalingrado. Due codici gialli al San Paolo

E' di due persone trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 12.30 in via Stalingrado a Savona, nei pressi della rotonda antistante il centro commerciale "Le Officine".

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, compito che spetterà agli uomini della Polizia municipale giunti sul posto insieme ai militi della Croce Bianca savonese.

Qualche problema anche per il traffico, che al momento risulta rallentato in quella che è una delle principali arterie cittadine.

AGGIORNAMENTO IN CORSO