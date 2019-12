Dego, cacciatore deceduto nei boschi in località Porri: fissati i funerali

Si terranno domani, martedì 10 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale Sant'Ambrogio di Dego i funerali di Giuseppe Sicco. Il cacciatore 67enne deceduto nella giornata di ieri, pare per cause naturali, nei boschi in località Porri, sempre nel comune deghese.

L'allarme era stato lanciato intorno alle ore 13.30. Per il 67enne non c'è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento dei soccorritori (vigili del fuoco, carabinieri, automedica e Croce Bianca di Dego).

Il santo rosario si terrà sempre nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio questa sera alle ore 20.