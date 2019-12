Progetti digitali, all'Istituto Comprensivo di Andora e Laigueglia ben quattro riconoscimenti

Il 4 dicembre 2019, presso l’IISS “Ferraris – Pancaldo di Savona, si è svolta la cerimonia di premiazione dei Concorsi USR Liguria - AICA “Progetti Digitali” 2017-2018 e 2018-2019.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), nel quadro del rapporto di collaborazione in atto finalizzato alla promozione di iniziative destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di formazione, hanno indetto, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, il concorso “Progetti Digitali” rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado, statali e paritari, della Regione Liguria.

Il concorso aveva lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie, che favorissero le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della conoscenza, in cui si sperimenta e si applica l’innovazione, sviluppando nuove forme di apprendimento.

Hanno presenziato la cerimonia: il Dirigente Scolastico dell’IISS “Ferraris-Pancaldo” Alessandro Gozzi, il Direttore Generale USR Liguria f.f. Loris Azhar Perotti, il Dirigente Uf. III USR Liguria Alessandro Clavarino, il Presidente nazionale AICA Giovanni Adorni, il Segretario Generale AICA Roberto Ferreri.

Grande soddisfazione per studenti e insegnanti dell’I.C. Andora–Laigueglia che si è distinto con ben quattro premi: due progetti vincitori su cinque e due menzioni su sei.

Per Laigueglia tra i progetti vincitori del Concorso USR Liguria – AICA 2018-2019 “Le donne, le scienze e la poesia” dell’attuale classe 5°, scuola primaria di Laigueglia con l’ins. Giancarla Lombardi, per la sezione “Le donne e la tecnologia”. Ha ricevuto invece una menzione il progetto “Laigueglia: alla scoperta del borgo" della scuola secondaria di primo grado seguita dalle insegnanti Emma Pessina, Maria Sonia Malco e Giancarla Lombardi, per la sezione “Valorizzazione di beni culturali e artistici del proprio territorio”.

Dichiara il Sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme:”Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto dai nostri ragazzi che con ottimi risultati si applicano alle attività extracurriculari finanziate dal Comune”.

Per Andora tra i progetti vincitori del Concorso USR Liguria – AICA 2018-2019 troviamo: “Api e miele di Andora" dell’attuale classe 3°A, scuola primaria di Andora seguita dall’ins. Elisa Castelli, per la sezione “Valorizzazione globale dei prodotti tipici e delle eccellenze del proprio territorio provinciale/comunale”. Mentre ha ricevuto una Menzione il progetto “Donne nella scienza” dell’attuale classe 3° A scuola primaria di Andora con l’ins. Elisa Castelli, per la sezione “Le donne e la tecnologia”.

Le insegnanti, insieme a una piccola rappresentanza degli alunni delle classi premiate, con grande emozione, soddisfazione e orgoglio, hanno ricevuto gli attestati dalle mani delle autorità presenti.