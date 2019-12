Come investire sul dollaro e 'leggere' i grafici

Il mercato globale si muove intorno a un concetto fondamentale: il dollaro è la valuta più importante e rilevante al mondo. E' la principale valuta di riserva ma è anche l'unità valutaria 'standard' nei mercati internazionali per quanto riguarda la quotazione di beni cruciali come petrolio e oro.

E’ possibile anche affermare che il cambio del Dollaro rispetto all’Euro (la moneta ufficiale dei Paesi che compongono l'Unione Europea) viene seguito con particolare attenzione dal mercato Forex: gli investitori che si fermino a riflettere sulla possibilità di investire sul cambio Euro-Dollaro si chiederanno anche che cosa vada a influire sulla quotazione dei 'biglietti verdi'. Per capire con precisione quale sia l'andamento della quotazione - e di conseguenza per imparare a investire sulla valuta USA - quando si parla di cambio Euro-Dollaro è innanzitutto utile consultare il grafico in tempo reale di Borsainside . Un dato, quello offerto dal grafico, che per essere utile dovrà essere messo in comparazione con un’indicazione precedente: sarà corretto cioè selezionare un intervallo di tempo di almeno un mese. Riuscire a stabilire che cosa vada a influire sul rapporto di cambio Euro-Dollaro comporta capire quali elementi osservare per elaborare una strategia di trading propria.

Coloro che vogliono investire nel mercato Forex e decidono di scegliere la coppia Euro-Dollaro potranno utilizzare i molti dati che oggi il web è in grado di offrire in tempo reale: la tecnologia anche in questo ambito si è molto evoluta e rende possibile la diffusione di dati aggiornati e anche di personalizzare il proprio grafico a seconda di più parametri.

Cosa influisce sul cambio Euro-Dollaro

Sono molti i fattori dei quali si deve tenere conto: in generale è possibile affermare che il cambio dipende sempre dai prezzi di beni e servizi nelle singole economie che si prendono in considerazione. Tra gli elementi in grado di influire sul cambio ci sono poi le politiche fiscali di America ed Eurozona, ma anche il prezzo del petrolio. Comunque l’elemento che tra tutti è più in grado di determinare l'andamento del cambio tra Euro e Dollaro (e quindi la quotazione di quest’ultimo) è il grado di equilibrio che c’è tra prezzi alle importazioni e prezzi alle esportazioni nelle due distinte economie. Ecco dunque il consiglio: occorre guardare innanzitutto quelli che sono i dati riguardanti esportazioni e importazioni in America ed Eurozona, senza però limitare l’analisi alle sole indicazioni macroeconomiche: c'è da tenere in considerazione anche un certo grado di speculazione, che si può 'leggere' solo studiando attentamente il grafico in tempo reale.

Per investire sul cambio Euro-Dollaro si aprono diverse strade, anche se il sistema più intuitivo è quello di acquistare una determinata valuta quando si ha idea che il valore possa poi salire. Se oggi la quotazione del dollaro è deprezzata, ma si immagina che il trend si ribalterà in pochi mesi, si potranno acquistare biglietti verdi da convertire poi a un prezzo maggiore. Ma è anche una strada complessa e non certo alla portata di tutti. Mentre il Forex trading è un sistema ormai di facile accesso, attraverso il quale guadagnare con l'andamento del cambio.