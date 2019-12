Spesso si ha la convinzione che l'estate sia l'unica stagione veramente ottima per viaggiare, godere di spiagge e mare e scoprire splendide località. A volte anche l'inverno è una scelta papabile, se si è amanti della montagna, dello sci e dei mercatini natalizi. L'opportunità di un viaggio in autunno non è però assolutamente da sottovalutare: i mesi autunnali regalano infatti colori incantati e atmosfere magiche, da cui farsi abbracciare per giornate di svago e benessere da vivere a temperature ideali, né troppo calde né troppo fredde.

L'Italia è un paese magico, per la moltitudine infinita di suggestioni culturali e paesaggistiche che la caratterizzano. Tesori in cui immergersi andando ogni volta a caccia di nuove meraviglie. L'idea di viaggiare in Italia in autunno elimina i rischi dell'afa soffocante e, al contempo, accantona i pericoli del gelo. La mezza stagione ricopre ogni destinazione di tonalità uniche, speciali, sulla carta malinconiche ma in realtà ebbre di fascino.

L'unico reale impegno per il turista è quindi la scelta della meta. Un ventaglio ampio, ricchissimo, da aprire e sfogliare per cogliere appieno le sensazioni fresche e rigeneranti dell'autunno, su è giù per i confini italiani. Impossibile non consigliare un viaggio alla scoperta dei castelli, della florida natura e delle specialità culinarie della Valle d'Aosta, oppure, a non molta distanza, una deliziosa passeggiata per le vie di Torino, magnifica città che in autunno sfoggia tutta la sua eleganza e tutte le sue primizie storiche e architettoniche. Restando al nord, ulteriori opportunità di prim'ordine possono prevedere una romantica camminata nell'antico villaggio di pescatori di Boccadasse, a Genova, un divertente e salutare percorso in bicicletta lungo la costa ligure oppure, spostandosi verso est, un tuffo nelle odi dell'amore senza tempo tra Romeo e Giulietta a Verona.

Autunno è comunque magia in ogni zona dell'Italia. Firenze in questi mesi si impreziosisce di riflessi sorprendenti, così come le vicine Siena, Lucca e San Gimignano. Roma in autunno accompagna il visitatore con temperature miti e assai piacevoli, mettendo in mostra la sua maestosità. I silenziosi vicoli di Assisi e Spoleto assumono tonalità accese e concedono un legame ancora più profondo con il respiro del territorio umbro.

Se invece si vuole andare al Sud, ecco che l'autunno spesso conserva ancora il profumo dell'estate, offrendo talvolta la possibilità di compiere ancora un tuffo in acqua, per poi dedicarsi alle splendide attrazioni artistiche di Napoli, Bari, Taormina, Palermo, Siracusa, e di molte altre città da visitare con calma per recepirne appieno la bellezza.

Sono soltanto alcuni esempi, tra i tanti possibili, volti a spiegare come l'autunno sia una stagione di prima qualità per compiere gradevoli gite lungo la penisola. Mesi ottimi per immergersi nelle diverse realtà locali con maggiore tranquillità, limitato afflusso turistico, poca confusione e temperature piacevoli, con cui ricaricare il corpo e lo spirito.