Il Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito apre la mostra dei presepi in Sala Marexiano

Alle 16 di ieri, domenica 8 dicembre, il Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito ha aperto, in Sala Marexiano, la mostra dei presepi e l’area dedicata ai bambini con i giocattoli di una volta.

La novità di quest'anno sta nella possibilità di poter votare, a partire dal 22 dicembre, il presepe più bello.

Molti i commercianti che hanno allestito le loro vetrine a tema presepe, per chi si vuole aggiungere c'è tempo ancora tutta questa settimana per aderire.

Annuncia il Forum Culturale: "Saranno tante altre le sorprese per questo magico Natale a Borghetto che sveleremo nei prossimi giorni.

Il prossimo weekend (14 e 15 dicembre) sarà nuovamente aperta l'esposizione, così da lasciare il tempo per gli ultimi presepi ancora in via di completamento. Ma non potevamo rinunciare alla tradizione di svelare i primi presepi nel giorno dell'Immacolata.

La mostra sarà sempre aperta dal giorno 22 dicembre".