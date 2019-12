Ordinazione presbiterale per il diacono savonese Gabriele Semeraro

Domenica prossima 15 dicembre, alle 15,30 nella Cattedrale di N.S. Assunta, il vescovo Calogero Marino ordinerà presbitero il diacono Gabriele Semeraro. Savonese, trentaquattro anni - è nato il 25 marzo 1985 – proviene dal quartiere della Chiavella, parrocchia della Santissima Trinità.

Dopo un percorso religioso che lo ha visto al convento di sant’Anna a Genova, al Deserto di Varazze e presso i Carmelitani, è entrato in Seminario facendo il suo cammino nella comunità di Chiavari e frequentando i corsi teologici della Facoltà di Genova. In questi anni ha alternato lo studio all’esperienza “sul campo” mettendosi al servizio di diverse parrocchie: da Villapiana a Varazze, da Albissola Marina fino alle realtà del quilianese, dove è tuttora impegnato in supporto a don Michele Farina.

Il 9 giugno del 2018, Semeraro è stato ordinato diacono dal vescovo Marino. La sua prima Messa sarà invece domenica 22 dicembre alle 10.30 a Quiliano.