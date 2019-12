Radio Onda Ligure 101: la cantautrice sanremese Monia Russo presenta il nuovo singolo "Più semplice"

Oggi pomeriggio alle 16.10 Monia Russo presenta a Radio Onda Ligure il

suo nuovo singolo “Più semplice”. La cantautrice sanremese che nel 2005 era stata protagonista al Festival di Sanremo, dopo vari progetti che l’hanno portata in giro per l’Italia e all’estero torna alla sua attività principale: comporre.

Il brano che anticipa l’uscita del nuovo album di Monia e che sarà pronto in primavera. Una carriera brillante quella di Monia, che l’ha portata a rappresentare la musica italiana nel mondo, specie in Russia, Israele, Malta. Dal 2016 al 2019 è stata, inoltre, impegnata in tour nazionali con l' Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Dopo sette anni in giro per il mondo dunque, Monia Russo torna al suo primo amore: la musica pop – neu soul.

Sarà possibile ascoltare l’intervista anche on line su sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente l’app della radio sull’Apple Store o sul Google Play Store.