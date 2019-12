Savona: Monsignor Gero Marino officerà la Messa per Santa Lucia

Venerdì prossimo 13 dicembre a Savona si accenderanno le luci per celebrare santa Lucia.

Come da tradizione le strade cittadine saranno animate dalla fiera, mentre la chiesina intitolata alla martire siracusana, situata di fronte al porto nell’omonima via e dal 1889 sede della confraternita dei santi Agostino e Monica, per tutta la giornata, dalle 8 alle 22, resterà aperta alla visita dei fedeli che ogni anno si recano in pellegrinaggio per accendere una candela e invocare la protezione della santa. Il nuovo parroco di san Giovanni e sant’Andrea, don Piero Giacosa celebrerà due Messe alle 9 e alle 16.

Domenica 15 dicembre alle 9.30, sempre nella chiesa di santa Lucia, il Movimento apostolico ciechi, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e l’UnivoC di Savona onoreranno la propria patrona con la Messa presieduta dal vescovo Calogero Marino e concelebrata dal loro assistente spirituale don Gino Peluffo.

Terminata la funzione religiosa, si svolgerà un momento di festa con scambio di auguri per le ormai vicine feste natalizie, presso la società N.S. di Misericordia (Balona) di via Famagosta.