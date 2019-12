Ultimo appuntamento per il 2019 con "BiblioTè" a Spotorno

Ultimo appuntamento dell’anno 2019 martedì 10 dicembre alle ore 15 presso la Biblioteca Civica di Spotorno con il Biblioté, ciclo mensile di incontri con lo scrittore che si distinguono per l’intimità e l’allegria accompagnate da una tazza di tè fumante con biscotti.

Ospite del mese di dicembre sarà lo scrittore Alfonso Gianni Lombardi con il suo romanzo "Il bacio con la lingua brumida", edito da Altroleggere. Lo scrittore, milanese di nascita ma savonese di adozione, ci trasporta nel mondo giovanile degli anni cinquanta e più precisamente nel clima estivo delle vacanze sulla riviera romagnola vissute da un gruppo di giovani maturandi, con le loro aspettative, crisi, speranze e delusioni.

Vi aspettiamo martedì 10 dicembre in biblioteca per conoscere lo scrittore, dialogare con lui, ascoltare la lettura ad alta voce di alcuni estratti del libro… in un clima di semplicità e grande partecipazione che, in questi ultimi incontri, è stato particolarmente apprezzato da pubblico e scrittori intervenuti.

Il Biblioté proseguirà poi nell’anno 2020, con la programmazione del primo trimestre che sarà pubblicizzata nei primi giorni di gennaio.