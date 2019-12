Riceviamo e pubblichiamo questo appello:

"Smarrita nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre verso le ore 16, nei boschi di Naso di Gatto, un cane di nome Zara (9 anni).

E' scappata inseguendo un un cinghiale ma non è usata né per la caccia, né di un cacciatore. Chippata senza medaglietta, se la trovate o in caso di avvistamento, contattare Alma al 348 4939267".