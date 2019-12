L'appello del canile di Cairo: "Alvin cerca una famiglia" (FOTO)

"Alvin è un tenero cucciolo maschio di circa 3 mesi la cui vita è iniziata tragicamente. È stato ritrovato dalla nostra consociata sarda di Codrongianos con una zampa posteriore riportante una frattura già calcificata. Inutile immaginarci cosa possa essergli successo. Vogliamo però ora immaginare il suo futuro" commentano in una nota dal canile di Cairo Montenotte.

"È arrivato da noi ed è ora ospite di una volontaria di modo che possa accudirlo con maggiore attenzione e cancellare i brutti ricordi. La sua leggera zoppia non lo limita nella quotidianità: è giocoso, discreto e giudizioso. Speriamo la vita possa dargli una famiglia speciale. Vogliamo credere in un miracolo di Natale, per lui come per tutti gli altri ospiti. Per info 3492129603 3496458859" concludono dal canile di Cairo Montenotte.