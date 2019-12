Piana Crixia, ultimo appuntamento con gli incontri dell'Associazione Culturale Teatro Cantiere all'insegna dell'espressione artistica

Per scaldare un po' i freddi fine settimana dicembrini l'Associazione Culturale Teatro Cantiere di Piana Crixia (SV) ha deciso di proporre a tutti i suoi amici e soci tre week-end di laboratori e incontri informali all'insegna dell'espressione artistica e della scoperta per indagare il mondo della musica, della danza e del teatro: I caldi week-end a Teatro Cantiere. A partire dal 30 novembre per tre fine settimana consecutivi l'associazione ha aperto le sue porte ad appassionati e curiosi con laboratori di danze occitane, danza hip hop, tarantella, tamburello siciliano, incontri informali di musica per principianti. Quest'ultimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 dicembre, sarà interamente dedicato al Teatro con una giornata di Incontro aperto dedicato alla presenza scenica, alla voce e al corpo (sabato 14) e un pomeriggio dedicato al Public Speaking (domenica 15).

La presenza scenica, la voce e il corpo sono la base del teatro e dell'attore e sono indispensabili per la comunicazione e per la proiezione di se stessi nel mondo. Come è solito fare Teatro Cantiere, l'Incontro aperto non sarà pensato come una “lezione di teatro”, ma piuttosto un momento di contatto fra esseri umani per attingere a forze e energie interiori che possono canalizzarsi in creatività e presenza viva. I partecipanti all’incontro verranno invitati ad agire, a seguire le azioni degli attori di Teatro Cantiere e a crearne altre, a danzare, a cantare, ad entrare nel Flusso collettivo, ad Essere con gli altri, a modellare le proprie energie, a riscoprire le potenzialità della propria voce, a prendere sicurezza nella propria fisicità. L'incontro è adatto ad attori che vogliono scoprire nuovi punti di vista ed avere nuovi stimoli, a giocolieri, danzatori e soprattutto a chi non ha mai fatto teatro e vorrebbe avvicinarsi a questa magnifica arte e conoscerne le fondamenta.

Per chi desidera invece indagare la magnifica arte del Parlare in pubblico, Teatro Cantiere propone domenica pomeriggio un incontro informale dove verranno introdotti metodi di comunicazione in pubblico maturati dalla compagnia teatrale nei suoi anni di lavoro. Si lavorerà su come parlare con efficacia e scioltezza trasmettendo emozioni a chi ascolta, su come conoscere e saper usare la propria voce e la propria fisicità in un discorso pubblico, su come dare chiarezza e lucidità al proprio pensiero e quindi al proprio discorso. Parlare in pubblico efficacemente significa non fingere, per cui si proveranno a togliere tutte le sovrastrutture psicologiche che impediscono un fluire vivo del discorso soffermandosi sulla gestualità, il modo di muoversi e l'atteggiamento, il viso e le sue espressioni, sulle potenzialità sonore della voce, sul controllo dell’emotività, dello stress, e della paura verso la platea.

I CALDI WEEK-END A TEATRO CANTIERE - TEATRO & TEATRO - 14 | 15 dicembre

sabato 14 dicembre ore 11-13

Incontro aperto con Teatro Cantiere. La presenza scenica, la voce, il corpo

sabato 14 dicembre ore 15-18

Incontro aperto con Teatro Cantiere. La presenza scenica, la voce, il corpo

domenica 15 dicembre ore 15-18

Parlare in pubblico. Introduzione al public speaking con Teatro Cantiere

Dove: c/o Teatro Cantiere, via Valpiana 7, Piana Crixia (SV)

Tutti gli incontri sono a offerta libera.

Per partecipare è consigliabile prenotare.

La partecipazione è riservata ai soci.

INFO E PRENOTAZIONI: +39 339 2120 211 - info@teatrocantiere.it – www.teatrocantiere.it