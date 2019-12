Miss Inverno 2019: a trionfare è Nicole Vio di Albenga

Alla fine l'ha spuntata la più giovane! Nicole Vio, era infatti l'unica sedicenne ammessa tra le 24 concorrenti a Miss Inverno 2019 in virtù della sua vittoria ottenuta al concorso estivo collegato, "Miss Roberta" che, offriva in premio, tra l'altro, la partecipazione al Contest invernale anche se in età non da regolamento (ricordiamo che a Miss Inverno sono ammesse partecipanti dai 17 anni in su).