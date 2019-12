Albenga, erosione argine Rio Carenda: firmata l’ordinanza per intervenire in somma urgenza

Durante gli eventi meteorologici dei 23 e 24 novembre scorsi, i tecnici comunali, a seguito di segnalazione da parte dei frontisti, hanno appurato un’erosione delle sponde del Rio Carenda che potrebbe provocare danni alle colture e alle abitazioni private.

Il sindaco Riccardo Tomatis, constatata la situazione ha firmato un’ordinanza per intervenire in somma urgenza con lavori si manutenzione straordinaria volti a migliorare lo scorrimento delle acque e prevenire un aggravio della situazione di erosione delle sponde del Rio.

Afferma il primo cittadino: “Rio Carenda è stato oggetto di progettazione per la manutenzione ordinaria già a settembre 2019. Da quel momento sono partite le richieste per ottenere le autorizzazioni necessarie ad intervenire; in particolare l’autorizzazione idraulica (chiesta alla Regione) e le autorizzazioni inerenti la zona SIC (chieste attraverso la Provincia). Ad oggi abbiamo ottenuto l’autorizzazione idraulica ma non quella inerente la zona SIC. Tuttavia, stante la criticità della situazione e la necessità di intervenire con urgenza. Per poter eseguire gli interventi a difesa delle sponde di Rio Carenda provvederemo anche alla trinciatura della vegetazione in alveo e sulle sponde, passaggio necessario per riuscire a raggiungere la zona dove si è verificata l’erosione”.

Conclude Tomatis: “Ringrazio gli uffici per essere stati così solerti nel trovare la soluzione migliore necessaria per eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile riuscendo così mettere in sicurezza la zona”.