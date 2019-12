Celle, saltano anche il mercatino e Borgo in Festa, il Consorzio Promotour medita l'addio: "Senza dialogo non si può andare avanti"

"Sto pensando di chiudere e mettere il Consorzio in liquidazione dopo 26 anni di lavoro per Celle. Sono molto preoccupato e deluso, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere".

Franco Abate, presidente del Consorzio Promotour, dopo essersi reso disponibile, a nome dell'imprenditoria cellese, alla compartecipazione economica per la realizzazione del Capodanno, stoppato dal sindaco Caterina Mordeglia per problemi di sicurezza e mancanza di risorse economiche, lo scorso sabato si è visto sbattere la porta anche per altri due eventi storici cellesi: il mercatino (presente da anni la seconda domenica di ogni mese) e Borgo in Festa.

"C'è stata mandata una lettera dove ci viene detto che sono da eliminare perchè non piacciono, San Sebastiano invece verrà mantenuta solo se migliorata. Grazie a questa sua manovra, senza una spiegazione, il comune perderà circa 6-7mila di suolo pubblico. Non c'è dialogo" continua Abate.

"Abbiamo sempre lavorato per il bene di Celle, Dava ossigeno per pagare l'affitto. 6-7mila euro suolo pubblico. Dal primo di gennaio non riesco a coprire le spese. Dopo 26-27 anni un'azienda che fa lavorare celle. Sono molto preoccupato non mi sarei mai aspettato una cosa del genere.

A rischio quindi, in caso di chiusura del Consorzio, anche i principali eventi che animano il turismo cellese come Acciugalonga, la Basilico Night, la Notte Viola, Man d'Ommu e la Notte Bianca.