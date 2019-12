Grande successo per "Albenga s’illumina d’immenso" (FOTO)

Grande successo per le iniziative proposte per le festività natalizie ad Albenga. “Albenga s’illumina d’immenso” e le proiezioni hanno incantato turisti e non solo ottenendo grandi riscontri, sia tra chi ha avuto modo di vederle dal vivo, sia tra chi, per ora, le ha ammirate solo attraverso le immagini pubblicate sui social, un canale attraverso il quale si sta diffondendo la loro “magia” e con essa la curiosità di venire a vederle e fotografarle, partecipando, magari, anche al contest fotografico.

Il Vicesindaco Alberto Passino, proprio a fronte del grande successo riscontrato, intende ringraziare in particolare gli sponsor che hanno partecipato investendo alla realizzazione del progetto: “Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor: Noberasco, Bacchetta e Peirano e ai partner tecnici: Icose e Cogeca che hanno creduto nel progetto delle proiezioni architetturali, ancor prima di vederlo realizzato.”.

Ricordiamo a tal proposito che le proiezioni saranno presenti nel nostro meraviglioso Centro Storico tutti i giorni dalle 17,00 alle 24,00 fino al 12 gennaio.

Tanti gli eventi programmati per i prossimi giorni e, tra questi, una menzione particolare va a tutte le iniziative organizzate nella casetta di Babbo Natale sita in Piazza IV Novembre. Attività organizzate dalle associazioni, ma anche tanti eventi per i bambini grazie alla presenza degli Elfi che in alcune giornate (vedi iniziative a calendario) accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance e tanti giochi.

Il 21 dicembre, inoltre, dalle 15.30 alle 19.00 gli arriverà Babbo Natale accompagnato da una speciale slitta, quella dei Vigili del fuoco. Insieme accoglieranno i bambini che potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle sue mani.

Ecco tutti i prossimi appuntamenti

CALENDARIO EVENTI FESTIVITA’

Domenica 15 dicembre

Leca d'Albenga Festa "Aspettando Natale… a Leca " a cura del Comitato di Leca

Viale Martiri della Libertà e Viale Italia - Fiera di Natale. Alle ore 12.00 in Piazza del Popolo - Polentata a cura del “Caffè Letterario Ai Giardinetti”

Da Sabato 21 dicembre a Domenica 5 Gennaio

Salone del Santuario di N.S. di Pontelungo - Mostra Presepi

Sabato 21 dicembre

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Piazza San Michele - Pompieropoli, esposizione mezzi storici dei Vigili del Fuoco e arrivo di Babbo Natale a cura dei Vigili del Fuoco

Domenica 22 dicembre

ore 19.00 Piazza San Michele Cerimonia del “Confuoco” a cura dell'Associazione “Vecchia Albenga”

Domenica 29 dicembre

ore 15.30 Opere Parrocchiali di San Michele -Tombolata Natalizia a cura dell’Associazione “Vecchia Albenga”

TEATRO

Sabato 14 dicembre

ore 21 Spazio Bruno “Da parte loro nessuna domanda” – focus Chiara Lagani - Fanny e Alexander -

Kronostagione

Venerdì 20 Dicembre

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 ex Biblioteca Civica - Via E.d’Aste “L’altro mondo” focus Chiara Lagani – Fanny e Alexander KronoCantiere

Sabato 21 dicembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.30 ex Biblioteca Civica - Via E.d’Aste “L’altro mondo” focus Chiara Lagani – Fanny e Alexander KronoCantiere

ore 21 Spazio Bruno “I Libri di Oz” focus Chiara Lagani - Fanny e Alexander Kronostagione

Venerdì 3 gennaio

ore 21.00 Cinema Ambra – “Ciao amore ciao - Tenco e Dalidà” recital di inizio anno della cantante Stefania Fratepietro e Luca Notari – Stagione Teatrale Ingaunia

NELLA CASETTA DI BABBO NATALE…

11 dicembre Gli auguri dell’ Associazione “Vecchia Albenga”

12 dicembre Gli auguri dell’Associazione A.N.T.

13 dicembre Gli auguri dell’Associazione UNITRE

14 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi con animazione, trucca bimbi e baby dance

Notte degli Angeli - Gli Auguri dei City Angels e Gruppo Alpini di Albenga

15 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance

16 dicembre Gli auguri dell’Accademia Kronos

17 dicembre Gli auguri di Amnesty International

18 dicembre Gli auguri di A.V.O. si gioca con il pozzo di San Patrizio gustando zucchero filato

19 dicembre Gli auguri dell’Associazione “SJAMo” ONG

20 dicembre ore 15.00 Esposizione di Macachi e alle 16.30 presentazione del libro “Il nostro Presepe – Macachi e dintorni” a cura dell’Associazione Macachilab

21 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi e Babbo Natale dei Vigili del fuoco accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance, consegna letterine di Babbo Natale

22 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 Gli Elfi accoglieranno i bimbi (trucca bimbi, baby dance, consegna letterine di Babbo Natale)

23 dicembre ore 18.00 l’Amministrazione Comunale porge “Auguri in poesia” Con il Prof. Ballabio

24 dicembre dalle ore 16.00- Presepio Vivente a cura delle scuole e d elle associazioni cittadine

25 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance

26 dicembre Gli auguri della Croce Bianca di Albenga

27 dicembre Gli auguri dell’ A.V.I.S. Albenga

28 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance

29 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance

30 dicembre Croce Bianca Animazione e promozione

31 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance

2 gennaio Gli auguri di buon anno dei Fieui di Carruggi

3 gennaio Gli auguri di buon anno della Croce Bianca- animazione e promozione

4 gennaio Gli auguri di buon anno dell’Associazione SJAMo ONG e Consulta dei Disabili

5 gennaio dalle ore 16.00 - Presepio Vivente a cura delle Associazioni e delle Scuole Cittadine

6 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi e la Befana dei Vigili del fuoco accoglieranno i bimbi con animazione, trucca bimbi e baby dance

PRESENTAZIONE LIBRI, MOSTRE E TANTO ALTRO…

Giovedì 12 dicembre

Ore 17.00 Biblioteca Civica - “Sala Don Balletto” – Presentazione del libro “Chi ha costruito il muro di Berlino” di Giulietto Chiesa a cura di Valerio Favi

Venerdì 20 dicembre

Ore 17.00 Biblioteca Civica- “Sala Don Balletto" -Presentazione libro “Essere la rivoluzione di se stessi” di Baraldo Matteo

Da Sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio

ore 15.30 Via Roma -Sede “Vecchia Albenga” - Inaugurazione Mostra "Civiltà Contadina" – orario: tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 - MARTEDI, GIOVEDI E DOMENICA anche dalle 10.00 alle 12.00 - chiusa il 25 dicembre

Sabato 28 dicembre

ore 16.30 Sala del Camino – Palazzo Peloso Cepolla Prof. Giovanni Menella su una epigrafe Ingauna a cura dell'Istituto di Studi Liguri

Sabato 4 gennaio

Ore 17.30 Auditorium San Carlo -Presentazione del Libro “Il nuovo ordine erotico – elogio dell’amore e della famiglia” del filosofo Diego Fusaro presenta Cristiano Bosco a cura di Amici nell’arte

Domenica 5 e lunedì 6 Gennaio

Palazzo Scotto Nicolari - “Albenga Brick” - Festival espositivo di opere Lego –

Sabato dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Martedì 7 gennaio

ore 10,00 Piazza San Michele - Festa della Bandiera -

Sabato 11 gennaio

ore 21.00 – Auditorium San Carlo - “Oro Verde” di Cristina Gallego e Ciro Guerra cineforum a cura della Iniziativa Laica Ingauna

MERCATINI

Sabato 14 dicembre Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV

Domenica 15 dicembre Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV

Domenica 22 Viale Martiri della Libertà - Mercatino dell'Antiquariato a cura dell' Associazione Tra le Torri -

Da domenica 22 a Martedì 24 dicembre Piazza IV Novembre - Mercatino dell’artigianato a cura del CIV

Venerdì 27 dicembre Piazza IV Novembre - Mercatino dell'Artigianato a cura di ARTIGIANALMENTE

Da Sabato 28 a Lunedì 30 Piazza IV Novembre -Mercatino Artigianato a cura del CIV

Giovedì 2 gennaio Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura di ARTIGIANALMENTE

Da Venerdì 3 a Domenica 5 gennaio Piazza IV Novembre - Mercatino Artigianato a cura del CIV

MUSICA

Sabato 14 dicembre ore 16.30 Sala del Camino di Palazzo Peloso Cepolla - Concerto del Maestro Christopher Stembridge su strumenti antichi della sua collezione a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Mercoledì 18 dicembre ore 21.00 Chiesa S.Maria in Fontibus -“Natale…racconti di Cornamuse” a cura di Fabio Rinaudo – Claudio De Angelis Chitarra – Musiche dal nord Italia, Irlanda Francia -

Venerdì 20 dicembre ore 20.45 Auditorium San Carlo – “Canti e musiche del Natale della tradizione” – Saggio degli allievi della Scuola di Musica e teatro L.Marchese di Albenga

Sabato 21 dicembre ore 21.15 Cattedrale San Michele – Concerto dell'Accademia Musico Vocale Ingauna; dalle ore 15.00 alle 17.30 Street Band per le vie cittadine – Corpo bandistico “G. Verdi”

Domenica 22 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Street Band per le vie Cittadine – Corpo bandistico “N.S. Pontelungo”

Giovedì 26 dicembre ore 21.00 Auditorium San Carlo Concerto per pianoforte di Natale a cura della Fondazione Oddi

Venerdì 27 dicembre ore 21.00 Auditorium San Carlo - Concerto del vincitore della 31° edizione del Concorso Internazionale Città di Albenga - Elia Cecino

Sabato 28 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 - Street Band per le vie cittadine – Corpo bandistico “G. Verdi”

Da sabato 28 a lunedì 30 dicembre Auditorium San Carlo e Palazzo Oddo 32° Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga - Memorial Maria Silvia Folco

Giovedì 2 gennaio Ore 21.00 Cattedrale San Michele - Concerto Coro Polifonico Città di Loano

Sabato 4 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Street Band per le vie Cittadine – Corpo bandistico “N.S. Pontelugno”

Lunedì 6 gennaio ore 21.00 Concerto dell’Epifania di Ensemble I Vocalisti

Sabato 11 gennaio ore 21.00 Teatro Ambra - Concerto “Omaggio musica da film” Solisti di Sanremo a cura della Associazione “Vecchia Albenga”

SALUTANDO IL 2019 SI DA IL BENVENUTO AL 2020

Martedì 31 dicembre

Dalle 18.00 alle 21.00 nei Locali del Centro Storico - Concertini e Dj set

Albenga New Year’s Circus – Capodanno in Piazza A cura di Riviera Gang - Piazza del Popolo

Dalle 21.00 alle 22.00 Musica di Sottofondo

dalle ore 22.00 alle 00.30 Free Shots Swing & Electroswing Live Band

dalle ore 00.30 alle 2.00 Madsoundsystem dj-set

Mercoledì 1 gennaio

Dalle 17.00 Primo dell’anno in Rock - Best off degli anni 60/70

“Superband” Primo dell’anno in Piazza - Piazza del Popolo

(con Giorgio Usai dei NewTrolls , Freddy Vandresi dei Delirium ex Formula 3, Enrico Bianchi Gens ex Formula3, Paolo Ballardini, orchestra RAI dei Migliori Anni).