Savona, cantieri via Nizza e Villa Zanelli. Il sindaco Caprioglio: "Via al bando per affidare i lavori"

"Con soddisfazione siamo arrivati alla pubblicazione del bando per affidare i lavori e, finalmente, aprire il cantiere in via Nizza e Villa Zanelli". Lo comunica tramite un post su Facebook il primo cittadino di Savona Ilaria Caprioglio.

"Si tratta di un intervento fondamentale per la riqualificazione di una zona strategica della nostra Città, un'opera di rigenerazione urbana da anni attesa. Un altro tassello per riqualificare, valorizzare e indirizzare la Città verso nuove prospettive".

"Da non sottovalutare, inoltre, che con l'inizio dei lavori si registrerà anche il rilancio di un settore, quello dell'edilizia, da anni in sofferenza permettendo un sicuro incremento occupazionale" conclude il sindaco Caprioglio.

Il quadro economico dei tre lotti di intervento si suddivide in: 4 milioni 157mila 602 euro (lotto uno), 4 milioni 389mila 169 (lotto due), 4 milioni 585 mila 810 (lotto tre), per un totale di 13 milioni e 142mila euro.

Il primo lotto va da via Nizza a Zinola fino alla rotonda di Piazzale Amburgo, il secondo lotto dalla rotonda allo scaletto dei pescatori e il terzo lotto con la passeggiata a mare e la tanto critica passerella in legno a raso sulla spiaggia.