Sciopero lavoratori Arcelor Mittal: a Roma anche i dipendenti della Sanac di Vado

Questa mattina a Roma, in occasione della mobilitazione e dello sciopero del personale di Arcelor Mittal, circa 1000 operai, sono presenti anche i lavoratori della Sanac di Vado Ligure, azienda dell'indotto Ex Ilva dove sono presenti 80 dipendenti.

I 1000 lavoratori scesi in piazza contestano il nuovo piano industriale della multinazionale, che ha chiesto ulteriori 4.700 esuberi entro il 2023 e il mancato rientro al lavoro dei 1.600 lavoratori attualmente in capo all' Ilva.