Spotorno, dai banchi di scuola parte l'impegno per un mondo "plastic free"

A Spotorno l’impegno per la riduzione della plastica parte dai banchi di scuola. Per sensibilizzare infatti i più piccoli e affiancare le loro famiglie e i loro insegnanti nell’adozione di comportamenti più sostenibili per l’ambiente, l’amministrazione inizia oggi, 10 dicembre, la distribuzione di circa 400 borracce di alluminio a favore di tutti gli studenti, allo staff didattico (Istituto Comprensivo e Micronido) e ai dipendenti comunali.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è presso la Sala Palace a Spotorno alle ore 14.30 del 10 dicembre 2019.

L’apertura dei lavori sarà curata da Fondazione CIMA e successivamente interverrà il Sindaco dei Ragazzi Ermira Kodra. Saranno inoltre presentati i progetti di educazione ambientale della scuola primaria e secondaria direttamente dagli studenti.