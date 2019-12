Celle. Code chilometriche a causa dei semafori sul S.Brigida, sindaco Mordeglia: "Ingegneri al lavoro per diminuire il tempo d'attesa"

Sono presenti i divieti di transito in Via Colla per veicoli superiori a 20 tonnellate. I divieti di sosta con rimozione forzata saranno posizionati invece in diverse vie per permettere la modifica della viabilità (via Colla, via Poggi). Per i veicoli con lunghezza superiore a 8 metri divieto di svolta verso Largo Giolitti, per i pedoni invece divieto di transito in alcuni tratti interessati dal cantiere e dalla mobilità modificata secondo la segnaletica posizionata durante le fasi di cantiere.