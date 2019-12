Savona, scontro tra auto e moto: un ferito in codice giallo al San Paolo

Incidente stradale questa mattina a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 6.55 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto una moto e un'automobile. L'episodio si è verificato in via Vittime di Brescia, angolo via Tissoni. Sul posto l'intervento della Croce Bianca di Savona.

Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Pare abbia riportato una frattura scomposta ad una gamba.