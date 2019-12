Albenga, il 14 dicembre presentazione del libro "L'abbazia di San Pietro"

La rassegna “Albenga in libri” promossa dalla Fondazione Gian Maria Oddi e dall'Unitre Ingauna con la collaborazione dell'Associazione Vecchia Albenga e il Patrocinio del Comune di Albenga presenta sabato 14 dicembre 2019 il libro di Diego Marino “L'abbazia di San Pietro”.

L'Autore ricostruisce la storia dell'abbazia benedettina di San Pietro in Varatella di Toirano dalle sue origini alla decadenza, i rapporti con la diocesi di Albenga e gli altri monasteri del territorio, le leggende legate al suo nome. Con una ricca documentazione iconografica Diego Marino descrive e riproduce le vicende architettoniche del complesso monastico, la difficile opera di ricostruzione, il suo aspetto attuale. Il libro si chiude con un interessante panorama sulle manifestazioni religiose e culturali tuttora vive legate al glorioso passato dell'abbazia e si presenta come uno stimolo per il lettore ad una visita diretta ai suoi resti. Un invito a saggiare il fascino che San Pietro in Varatella infonde ancora oggi negli abitanti della valle.

L'evento si terrà ad Albenga sabato 14 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Conferenze al Terzo Piano di Palazzo Oddo in via Roma 58, con la partecipazione dell'Autore Diego Marino e la coordinazione di Mario Moscardini. Seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione G.M. Oddi.