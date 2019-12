Albisola, calendario eventi Natale fino al 15 dicembre

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio

Sede Espositiva presso IAT, piazzale E. Marinetti, tutti i giorni ore 10.00/12.00 15.00/19.00 (escluso 25 e 26 dicembre, 1 gennaio)

Natività 2019: mostra concorso ceramica e poesia

Mostra a cura del Cenacolo degli Artisti delle opere in ceramica e delle poesie partecipanti al terzo Concorso a tema Natività. Per tutto il periodo della mostra saranno in esposizione ceramiche, idee regalo, prodotti natalizi di Studio Ernan, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino.

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio

Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Apertura del tradizionale presepe, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.

Martedì 10 dicembre

Biblioteca civica M. Trucco, Corso Ferrari 193, ore 17.00

Ceramica sotto l’albero

Laboratorio didattico natalizio su prenotazione per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Laboratoriol.

Giovedì 12 Dicembre

Biblioteca Civica M. Trucco, Corso Ferrari 193, ore 18.00

Il nostro presepe: Macachi e dintorni

Presentazione del libro, a cura di Nanni Basso.

Sabato 14 dicembre

Passeggiata E. Montale, dalle ore 10.00

Trent’anni di Progetto Città

Diritti e rovesci: le trame della nostra comunità. Sei postazioni dedicate ciascuna ad uno dei diritti naturali dei bambini e delle bambine, il manifesto di Gianfranco Zavalloni. Attività ed animazione per bambini a cura di Progetto Città.

Sabato 14 dicembre

Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 10.30

Conferenza stampa di presentazione del progetto Presepe degli Abissi, posizionato sul fondale marino davanti alle Albisole.

Sabato 14 dicembre

vie di Albisola, dalle ore 15.00

Babbo Natale e gli Elfi

Distribuzione di dolcetti a cura di Club Albisola.

Domenica 15 dicembre

passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Bancarella

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio Promotur.