Aspettando le feste al Villaggio di Natale di Giuele a Finale Ligure

Il calendario dell’Avvento ha aperto già 10 finestrelle e l’atmosfera natalizia coinvolge grandi e piccoli al Villaggio di Natale a Finale, l’evento natalizio più atteso della Riviera Ligure.

Le atmosfere incantate e le nuove esperienze per tutta la famiglia stanno riscuotendo successo: tante attrazioni nel Magic Land e nel Mondo di Babbo Natale; i tradizionali Mercatini di Natale negli chalet in legno; gli Spettacoli a tema; le opportunità esclusive con il GiuEle Fidelity Pass e le idee regalo con le Christmas Gift.

E poi ancora a cena con Babbo Natale, la possibilità di dormire nel Villaggio di Natale in formula hotel, residence o campeggio. È più ricca che mai l’offerta di questa edizione.

Quest’anno, grazie all’iniziativa Insieme a chi vuoi bene, il Villaggio di Natale sostiene Gaslini Onlus devolvendo una percentuale del ricavato per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e le loro famiglie.

https://www.ilnataledigiuele.it/



Nel cuore della Magia…

Il Mondo di Babbo Natale

Il Villaggio degli Elfi con La Fabbrica dei giocattoli uno spazio ludico didattico con i laboratori di Natale: qui tutti i piccoli ospiti potranno realizzare e portare a casa un ricordo del Villaggio.

La ricostruzione scenografica della casa di Babbo Natale è un must da non perdere, con la possibilità di imbucare la classica letterina alla posta del Villaggio.

Il Magic Land

Tante nuove attrazioni per tutte le età. Dopo il grande gonfiabile Il Castello di Babbo Natale e la teleferica Il Volo del Dragallo inaugurati lo scorso anno, arriva Il Magic Park con i suoi giochi di abilità, i nuovi acquascontri Bumper Boat e i go kart della Segway che, in linea con l’atmosfera, si chiamano Oh-Oh Car sul circuito della North Pole Route.

E poi i grandi classici del Villaggio di Natale: La Pista di pattinaggio; l’ottovolante La Slitta di Babbo Natale; Rudolph la Renna meccanica; I Pony games con il battesimo della sella; l’Igloo della Città in miniatura; Il Dragallo club; La Bottega del Natale; il Presepe della tradizione e il Grande Abete; la storia illustrata della magia e il museo delle renne; la Stazione del trenino Tartaruga express che collega il Villaggio di Natale con Finalmarina e Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

I mercatini di Natale

Fino al 24 dicembre, cinque appuntamenti con i mercatini di Natale ospitati negli chalet in legno tradizionali.

Prodotti tipici, piccoli e grandi pensieri fatti a mano e tante idee regalo da scoprire ogni fine settimana nel caratteristico viale degli chalet con i nostri artigiani selezionati provenienti da Liguria e Piemonte.

Apertura straordinaria nel weekend più lungo e carico di magia con proposte per tutti i gusti dal 21 al 24 dicembre

Gli spettacoli di Natale

La Magia del Tempo. Tutti i giorni alle 15 e alle 17 va in scena uno spettacolo esclusivo a tema natalizio, interpretato dalla famosa compagnia di artisti e acrobati internazionali Mr David and the family Dem. Uno show che farà sognare, ridere ed emozionare un pubblico di tutte le età.

Elf show. Per festeggiare il traguardo della sesta edizione del Villaggio di Natale, lo staff ha preparato un appuntamento quotidiano: racconti magici da ascoltare per grandi e piccoli. Tutti i giorni alle 16.30 nel Villaggio degli Elfi.

Elf Dance. Sono tre invece gli appuntamenti quotidiani con la baby dance degli Elfi. Tutti i giorni alle 11.45 – 14.30 e alle 17.30.

Il Villaggio di Sera. Ogni sabato, dal 23 novembre, vanno in scena gli spettacoli del sabato sera: varietà, performance di danza e attività sportive, rappresentate da importanti realtà dell’animazione, per passare serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza con tutta la famiglia.





…sorridi e fai sorridere

Il GiuEle Fidelity Pass

Per il primo anno la possibilità di iscriversi al club del Mondo di GiuEle per ottenere sconti e vantaggi dedicati e aderire al programma fedeltà “ritorni&risparmi”. Per tutti gli iscritti subito alla cassa del Villaggio due gettoni in omaggio. Attivabile solo on line sul sito ilnataledigiuele.it

Le Christmas Gift

Un’idea originale per i regali di Natale 2019: la possibilità di regalare la magia di una giornata al Villaggio di Natale a Finale Ligure scegliendo tra varie proposte. È possibile ordinare direttamente le gift card on line sul sito ilnataledigiuele.it.

Insieme a chi vuoi bene

È l’iniziativa che vede impegnato Il Villaggio di Natale in partnership con Gaslini Onlus per il progetto "Accogliere oltre che curare" dedicato al sostegno dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova e dei loro familiari.

In un mondo che corre sempre più veloce il tempo è diventato un valore importante da spendere. Stare con le persone a cui vogliamo bene è il modo migliore per farlo.

Il Centro accoglienza bambino e famiglia dell’ospedale Gaslini si prende cura dei bambini ricoverati e dei loro familiari sotto il profilo dell’accoglienza.

Cercando il bollino rosa vicino ai pacchetti e alle esperienze in vendita on line sul sito ilnataledigiuele.it si regala un po’ di tempo speso bene ai piccoli pazienti del Gaslini insieme alle loro famiglie. Saranno devoluti da 1 a 4 € a seconda della tipologia di acquisto.





…con Babbo Natale sotto lo stesso tetto





A Cena con Babbo Natale

La magia di cenare al tavolo con Babbo Natale. Uno spazio riservato all’interno del Ristorante Da GiuEle accoglierà tutti i venerdì sera - dal 22 novembre al 20 dicembre – fino a un massimo di 25 ospiti che si siederanno al tavolo insieme a Babbo Natale e ai suoi due Elfi preferiti. 1 € per ogni coperto è devoluto a Gaslini Onlus per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Dormire nel Villaggio di Natale

Con la possibilità di scegliere tra le formule hotel, residence e campeggio più adatte. Le offerte sono visibili sul sito ilvillaggiodigiuele.it o sul sito eurocampingcalvisio.it

Il Ristorante Da GiuEle

I menù della tradizione alpina: la Bourguignonne, la Raclette, la Pierrade. Una vasta scelta alla carta di piatti di carne e di pesce della cucina ligure; la pizzeria; i menù bimbi… Per stare insieme e gustare piatti deliziosi nell’atmosfera unica che solo al Villaggio di Natale si può trovare.

Le cene aziendali di Natale. Per festeggiare il Natale con i propri colleghi e amici tre diverse proposte pensate dal Ristorante Da GiuEle e devolvere 1 € a coperto a Gaslini Onlus per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Il Pranzo di Natale. La tradizione della cucina ligure incontra il Natale per un viaggio di gusto e stile.

Il Cenone di Capodanno. Per salutare l’arrivo del nuovo anno in una grande cena con spettacolo, intrattenimento per i più piccoli e l’immancabile show pirotecnico con i fuochi artificiali, musica dal vivo e dj set fino a tarda notte.

Le proposte sono visibili sul sito ristorantedagiuele.it